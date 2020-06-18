В МИД вызвали послов европейских стран

Послов европейских стран вызывают вечером 18 июня в Министерство иностранных дел Беларуси. Об этом БелаПАН сообщили источники в дипломатических кругах.

Министр иностранных дел Владимир Макей / Фото из архива

О причинах вызова пока неизвестно. На просьбу прокомментировать данную информацию пресс-секретарь МИД заявил: «Мне нечего ответить на это. Сейчас мы полностью сконцентрированы на саммите Восточного партнерства, а также видеоконференции по инициативе КНР «Пояс и путь».

Сегодня утром в Минске задержан один из претендентов на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. По сообщению штаба Бабарико, он вместе с сыном Эдуардом отправился сдавать очередную часть собранных подписей, вскоре оба они перестали выходить на связь. По неофициальной информации, Виктор и Эдуард Бабарико находятся на допросе в Департаменте финансовых расследований Комитет госконтроля. Официальной информации на этот счет нет, так как пресс-секретарь КГК на звонки не отвечает, а адвокатов к Бабарико не пускают. В доме Виктора Бабарико под Минском сейчас идет обыск — об этом сообщают журналисты, которые там дежурят.

Накануне этих событий глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил БелаПАН, что в ЕС «обеспокоены недавними действиями, предпринятыми против Виктора Бабарико», и призывают «к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию».

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат». — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер».

17 июня команда Бабарико сообщила, что его расчетный счет со сформированным избирательным фондом заблокирован.

По данным штаба Бабарико, в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты собрано 425 тысяч подписей — это рекордный показатель для альтернативных претендентов на пост президента в период всех избирательных кампаний в Беларуси.