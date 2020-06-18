Лукашенко — чиновникам: не нужно мешать людям жить и работать

Александр Лукашенко провел сегодня совещание по вопросу изменения административного законодательства.

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«Не нужно цепляться к людям по мелочам, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода?»

Он отметил, что практически везде есть мини-рынки или прилавки возле деревень или в людных местах (а если где-то нет, то нужно поставить): «А в остальном — нам просто не нужно мешать людям жить и работать».