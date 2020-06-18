Адвокатам неизвестно местонахождение Виктора и Эдуарда Бабарико

Адвокаты претендующего на пост президента председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико сообщили журналистам, что им не известно местонахождение экс-банкира и его сына Эдуарда.

18 июня Виктора и Эдуарда Бабарико доставили в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. В доме семьи экс-банкира под Минском проходит обыск. Получить официальный комментарий в КГК не удалось.

⚡️Першыя каментары адвакатаў Віктара і Эдуарда Бабарыкі.







Яны не ведаюць месцазнаходжанне сваіх кліентаў і не ведаюць, які орган вядзе справу. pic.twitter.com/nHWdZIu1F5 — Еўрарадыё (@euroradio) June 18, 2020

Адвокаты с самого утра не могли попасть к Бабарико — их не пускали в здание ДФР КГК, аргументируя это тем, что в здании проводятся учения.

Около 15.30 защитники пообщались с представителями СМИ. Видеозапись комментария адвокатов опубликовал портал TUT.by. Адвокаты сообщили, что местонахождение Виктора и Эдуардо Бабарико, им не известно, так же, как их статус, а также, какой орган ведет расследование.

«По состоянию на данное время нами подана жалоба в Генеральную прокуратуру, подана с нарочным, она принята, — сказал адвокат Дмитрий Лаевский. — Пока что о реакции на нее информации нет. В здание ДФР, как вы могли видеть, пока нас также не пустили. Поэтому ожидаем, надеемся, что какая-то реакция будет».

«С учетом того, что после их задержания прошло достаточно много времени, то есть больше трех часов, есть основания считать, что их задержание связано с каким-то уголовным делом», — добавил он.

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