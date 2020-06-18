«Говори правду» требует от властей остановить преследование претендентов на президентский пост

Общественное объединение «Говори правду» в лицо ее сопредседателя и участника президентской кампании Андрея Дмитриева выступило с обращением в адрес МВД, КГБ, Министерства информации и Центризбиркома.

Как отмечается в обращении, этап сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошел в условиях, которые «не имеют ничего общего с такими понятиями, как демократия и права человека».

«Кампания стала беспрецедентной по количеству запугиваний, публичных оскорблений, давления по месту работы и учебы, задержаний, арестов, штрафов, обысков и конфискаций в отношении людей, которые используют свои законные права на гражданское и политическое участие в жизни общества, свободу выбора и собраний, закрепленные Конституцией», — говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что «белорусы имеют равные права на выбор нового президента, депутатов, на свободу выражения своего политического мнения и гражданской позиции и право на защиту в своем родном государстве. Вместо защиты мы получаем наказание за свою правду, высказанную вслух».

«Выборы, проводимые в условиях, когда правоохранительные органы превращаются в учреждения, которые карают граждан за политические убеждения, не только становятся причиной напряжения в белорусском обществе, но и вредят имиджу страны в международном масштабе. Сегодняшнее противостояние власти и общества может иметь чрезвычайно негативные последствия для нашего государства», — говорится в обращении.

«Говори правду» считает «абсолютно неприемлемыми действия, которые сегодня совершаются в отношении кандидатов в президенты, членов их команд политических лидеров и активных граждан», и требует «остановить преследования и давление на претендентов на президентский пост, членов их инициативных групп, их родственников и коллег, других граждан Беларуси, которые так или иначе участвуют в избирательном процессе».