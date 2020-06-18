Новый КоАП может заработать с нового года

Общаясь с чиновниками по поводу изменений в административное законодательство, Александр Лукашенко отметил, что над новшествами работала межведомственная экспертная комиссия под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс.

Лукашенко подчеркнул, что следом за кодексами (КоАП и ПИКоАП) необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них «лишние бюрократические требования». Глава государства сделал акцент на необходимости быстрого проведения такой работы.

«Мы должны с вами договориться, в какие сроки это сделать. Очень хотелось бы, чтобы с нового года заработал новый кодекс и были приведены в порядок подзаконные акты», — сказал он.

По его словам, изменение норм законодательства в дальнейшем продолжится по аналогии с тем, как это происходило с кодексами об административных правонарушениях. В частности, подобная работа будет проведена в сфере уголовного законодательства.

«Прошло немало времени, жизнь поменялась. Новые и действующие законы должны соответствовать ритму, образу жизни граждан и функционированию государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую работу (помню это со времен своей парламентской деятельности), — отметил президент. — Не надо в результате реформ поломать все до основания и рассчитывать, что затем, на обломках мы что-то построим. Надо идти так, как мы формировали эти кодексы (об административной ответственности) — от жизни, учитывая то, что уже сделано».