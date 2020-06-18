Вода натощак полезна? Немецкие ученые проверили популярную теорию

Ученые из Германии проверили популярную теорию о полезности для организма полезности воды натощак.

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«Подопытными кроликами» на добровольной основе участвовали в эксперименте, ежедневно выпивая чистую воду на пустой желудок.

Как пишет ФАН , каждый новый день для них начинался со стакана чистой бутилированной воды.

Отмечается, что положительный эффект был заметен уже вскорости. По словам добровольцев, они заметили улучшения в обмене веществ. Кроме того, пропали кожные покраснения и всевозможные высыпания, передает Planet Today.

Более того, отметили исследователи, кожа участников эксперимента стала более гладкой, а тон лица заметно улучшился.

Ученые определили, что у испытуемых на 20% ускорился метаболизм. Такие показатели могут стать хорошей профилактикой ожирения.

Таким образом, делают вывод исследователи, стакан воды по утрам натощак — это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма.