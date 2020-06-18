Вода натощак полезна? Немецкие ученые проверили популярную теорию
Ученые из Германии проверили популярную теорию о полезности для организма полезности воды натощак.
«Подопытными кроликами» на добровольной основе участвовали в эксперименте, ежедневно выпивая чистую воду на пустой желудок.
Как пишет
Отмечается, что положительный эффект был заметен уже вскорости. По словам добровольцев, они заметили улучшения в обмене веществ. Кроме того, пропали кожные покраснения и всевозможные высыпания, передает
Более того, отметили исследователи, кожа участников эксперимента стала более гладкой, а тон лица заметно улучшился.
Ученые определили, что у испытуемых на 20% ускорился метаболизм. Такие показатели могут стать хорошей профилактикой ожирения.
Таким образом, делают вывод исследователи, стакан воды по утрам натощак — это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма.