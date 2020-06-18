Вода натощак полезна? Немецкие ученые проверили популярную теорию

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Ученые из Германии проверили популярную теорию о полезности для организма полезности воды натощак.

Фото pixabay.com

«Подопытными кроликами» на добровольной основе участвовали в эксперименте, ежедневно выпивая чистую воду на пустой желудок.

Как пишет ФАН, каждый новый день для них начинался со стакана чистой бутилированной воды.

Отмечается, что положительный эффект был заметен уже вскорости. По словам добровольцев, они заметили улучшения в обмене веществ. Кроме того, пропали кожные покраснения и всевозможные высыпания, передает Planet Today.

Более того, отметили исследователи, кожа участников эксперимента стала более гладкой, а тон лица заметно улучшился.

Ученые определили, что у испытуемых на 20% ускорился метаболизм. Такие показатели могут стать хорошей профилактикой ожирения.

Таким образом, делают вывод исследователи, стакан воды по утрам натощак — это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма.
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Тэги: здоровье вода

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