Лукашенко заявил о запретах и ограничениях

О том, какими будут правки в административное законодательство, а также действии права в стране, шла сегодня речь на совещании у Александра Лукашенко.

Глава государства, как сообщает его пресс-служба, заявил, что «запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы».

Так, в частности, в качестве примера он назвал ситуации, когда «есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций».

Лукашенко напомнил, что работа по изменению законодательства началась три года назад в рамках либерализации бизнес-климата и не должна останавливаться.

Он опять повторил, что «правовые нормы должны помогать, а не мешать жить».