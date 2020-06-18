МВД назвало фейком информацию о том, что Северинец вскрыл себе вены

Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале опровергло информацию о том, что оппозиционный политик Павел Северинец вскрыл себе вены во время отбытия административного ареста в столичном центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

«Конвоир на мониторе видеонаблюдения еще неделю назад увидел, как Северинец терся рукой о решетку в камере, — говорится в сообщении. — Действия были пресечены милиционером, и вызван медработник, только помощь не понадобилась. Дополнительно сообщить нечего. Любую иную информацию следует расценивать как ложную».

Вместе с сообщением опубликована фотография Северинца, как утверждается, из ЦИП. На снимке политик стоит с поднятыми руками.

На левом предплечье чуть выше кисти виден узкий продольный след длиной около 10 см коричневого оттенка, похожий на кровяную корку. Когда была сделана фотография, не указано, метаданные снимка отсутствуют.

Сообщается также, что руководство ГУВД Мингорисполкома приняло решение «о проведении проверки по факту распространения заведомо ложной информации».