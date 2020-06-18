Лукашенко высказал мнение о балльной системе, предложенной ГАИ

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На сегодняшнем совещании об изменениях в административное законодательство Александр Лукашенко высказался о балльной системе, которую предлагает ГАИ.

По словам главы государства, которые приводит пресс-служба президента, не исключено, что «она и неплохая».

Президент отметил, что такая система «прижилась во многих странах».

Однако, «когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия».

Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в окончательном виде в кодексах в полной мере учли интересы как государства, так и простых граждан.

«Отдельные шероховатости можно скорректировать при доработке в Палате представителей, где парламентарии еще внесут свою лепту. Однако по основным, концептуальным положениям проектов мы должны определиться сегодня», — подчеркнул он.
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Тэги: балльная система административная ответственность Персона: Александр Лукашенко

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