Белорусский ПЕН-центр: недопустимо давить, запугивать и бесчеловечно относиться к людям

Рада Белорусского ПЕН-центра выражает протест против давления, запугиваний и бесчеловечного отношения к людям в связи с высказыванием ими своего мнения и участием в легальных массовых мероприятиях и призывает власти к соблюдению прав человека и гуманистическому отношению к личности.

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте объединения, белорусские правозащитные организации в течение последнего месяца «неоднократно высказывались по поводу преследования активистов и участников электоральной кампании и нарушений прав человека и требовали прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в избирательной кампании».

«Отдельно Белорусский ПЕН обращает внимание на недопустимость жестокого бесчеловечного отношения и пыток в отношении активистов гражданского общества, блогеров, членов команд претендентов в кандидаты в президенты, а также творческих деятелей, среди которых лауреаты премий Белорусского ПЕН-центра и литераторы», — подчеркнули члены рады объединения.

В заявлении обращается внимание на то, что 7 июня были задержаны лауреаты премии Белорусского ПЕН-центра Павел Северинец и Ольга Николайчик.

В минском центре изоляции правонарушителей они «подвергаются жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство обращению, содержатся в антисанитарных условиях, подвергаясь опасности инфицирования коронавирусом».

Отказ в принятии передач для заключенных «со ссылками на пандемию при невведении в Беларуси карантина и характеристикой ситуации в мире как «коронавирусный психоз», считают члены рады объединения, «только подчеркивает политическую мотивированность запрета».

Кроме того, Белорусский ПЕН-центр возмущен преследованием писательницы и учительницы Анны Северинец «после публикации стихотворения, которое заканчивается строками «Не думай обо мне, стреляй. Но думай о Коле».

«Этот текст — ответ на слова Александра Лукашенко о возможном использовании оружия против участников мирных протестов, — подчеркнули члены рады объединения. — 10 июня с сайта Национальной библиотеки сняли статью «Творческие находки и дары Анны Северинец», посвященную поэзии 20-х годов ХХ века, которая была напечатана в газете «Звязда» 9 июня 2020 года. 11 июня представитель администрации гимназии, в которой работает Анна Северинец, сообщил, что трудовой контракт с Анной Северинец гимназия продлевать не будет, так как учительница, по его словам, не имеет права критиковать власть».

Комментируя последние события, председатель Белорусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич заявила: «В течение нескольких дней мы оказались в стране, где не работает ни один из принципов гуманизма».

«Сейчас выбор за каждым из нас — в какой стране мы хотим жить в будущем? В стране честных выборов или в стране, где выбора нет. Чем больше нас будет на стороне свободы, тем мы сильнее. В одиночку самые смелые из нас потерпят поражение. Чтобы мы победили, каждый сегодня должен преодолеть свой страх», — отметила нобелевский лауреат по литературе за 2015 год.