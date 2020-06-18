Почему в Беларуси высокие цены на бытовую технику и электронику

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Ставки утилизационного сбора в Беларуси являются необоснованными и должны быть снижены в три раза, заявили представители Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ).

Весной прошлого года утилизационный сбор по 17 товарным группам был увеличен в три раза. Если ранее он составлял 1% от стоимости товара, то с 1 апреля прошлого года — 3%.

Генеральный директор АКИТ Дмитрий Ананьев во время онлайн-конференции 18 июня отметил, что за год после принятия новых ставок утилизационного сбора бизнес-союзы направили 27 обращений в госорганы с предложением о снижении ставок, однако все они были проигнорированы.

«Сейчас утилизационный сбор установлен в размере 3%, и нет никакой гарантий, что завтра он не станет 6%», — подчеркнул Ананьев.

По его словам, представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства до сих пор не смогли представить расчеты, подтверждающие экономическую обоснованность нынешних ставок утилизационного сбора.

«У нас сейчас кабальные ставки утилизационного сбора», — сказал Ананьев. Эти ставки, добавил он, приводят к ощутимому росту розничных цен на бытовую технику и электронику.

«Поставщики бытовой техники и электроники вынуждены повышать отпускную цену, и это, как следствие, приводит к росту розничных цен», — отметил гендиректор АКИТ.

Стоимость легальной бытовой техники и электроники в интернет-магазинах, добавил он, отличается на 19-41% в том числе потому, что часть компаний ввозят товар по серым схемам (без уплаты налогов, в том числе утилизационного сбора).

По мнению Ананьева, ставки утилизационного сбора являются необоснованными еще и потому, что не учитывается вес товаров.

«Ставка утилизационного сбора привязана к контрактной стоимости товаров, то есть вес товара не учитывается. Но ведь очевидно, что расходы на утилизацию телефона и холодильника совершенно разные», — подчеркнул он.

Председатель совета АКИТ Андрей Мисько уверен в том, что ставки утилизационного сбора необходимо снижать.

«Ставки утилизационного сбора за несколько последних лет выросли в 10 раз без какого-либо обоснования. По сути, мы имеем сегодня не ставку утилизационного сбора, а налог с оборота в размере 3%», — заявил он в ходе онлайн-конференции.

По мнению Мисько, последнее повышение ставки утилизационного сбора с 1 до 3% от контрактной стоимости товаров следует отменить, а госорганам совместно с бизнесом нужно выработать справедливую систему сбора и утилизации вторичных отходов.
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Тэги: АКИТ утилизационный сбор Персона: Дмитрий Ананьев

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