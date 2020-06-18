Правозащитники обратились в ООН: власть хочет заставить Бабарико сняться с выборов

Правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» и ликвидированный властями правозащитный центр «Весна» обратились к спецдокладчикам ООН с заявлением о нарушении прав задержанного претендента на пост главы белорусского государства Виктора Бабарико.

Как сообщает сайт spring96.org , в обращении говорится, что «в совокупности с заявлениями в государственных СМИ и высказываниями действующего президента в адрес Виктора Бабарико, которые очевидно нарушают презумпцию невиновности, мы рассматриваем сегодняшние действия правоохранительных органов Беларуси как продолжение незаконного, политически мотивированного давления на одного из претендентов на должность президента, которое используется с целью принудить его отказаться от своего решения участвовать в выборах, а также наказать его за выражение своего мнения о происходящих в стране событиях».

Они обращают внимание спецдокладчиков ООН на «нарушение прав одного из претендентов на должность президента и руководителя его инициативной группы, в том числе права не подвергаться произвольным задержаниям, права на доступ к юристам для получения правовой помощи по защите своих прав».

Правозащитники просят спецдокладчиков ООН «обратиться к правительству Беларуси с немедленным призывом прекратить нарушения прав участников избирательной кампании, а также всех других граждан и соблюдать взятые на себя международные обязательства по уважению и реализации прав человека в Беларуси».

«Мы также просим вас принять все возможные шаги для того, чтобы правительство Беларуси обеспечило белорусским адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. Чтобы они могли беспрепятственно консультировать своих клиентов; не подвергались санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций. Мы будем продолжать информировать вас о дальнейшем развитии ситуации с правами человека в Беларуси», — отмечается в обращении.

17 июня БХК и «Весна» обратились в ООН с просьбой отреагировать на нарушения прав человека на фоне президентских выборов в Беларуси и принять меры для оказания содействия в улучшении текущей ситуации, а также в проведении честных и справедливых выборов.

Дополнительное обращение направлено в адрес специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов.

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