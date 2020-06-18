Эдуард Бабарико находится в СИЗО КГБ

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Эдуард Бабарико — сын претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико — находится в следственном изоляторе КГБ.

Фото со страницы Эдуарда Бабарико в соцсети

Как сообщила в «Фейсбуке» его девушка Александра Зверева, «только что со мной связался дежурный кто-то и сообщил, что Эдик находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов».

По неофициальной информации, Бабарико-старший также находится в СИЗО КГБ. 

О задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который руководит инициативной группой отца, стало известно утром 18 июня. Они отправились в ЦИК сдавать часть подписей, собранных в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты, и перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что обоих доставили в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. В двух домах под Минском, принадлежащих семье Бабарико, прошли обыски.

Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГК Иван Тертель, Виктор Бабарико задержан «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

Про задержание Эдуарда Бабарико ничего сказано не было. 

Следует отметить, что к Виктору и Эдуарду Бабарико не пустили адвокатов. Они написали на этот счет жалобу в Генпрокуратуру.

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 дело Белгазпромбанка Персона: Александра Зверева Эдуард Бабарико Виктор Бабарико

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