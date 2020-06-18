После сильного дождя с градом в центре Минска возобновился пикет правоцентристов

После сильного дождя с градом в центре Минска, возле филармонии, возобновился пикет, организованный правоцентристами в знак солидарности с задержанными политиками и активистами.

На пикете идет сбор подписей в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов в президенты.

Члены инициативных групп претендентов на пост президента вновь выставили на площадке перед филармонией столы для сбора подписей, а люди, прятавшиеся от дождя в арках домов и под фасадами зданий вдоль проспекта Независимости, вновь выстроились в очередь. Цепь растянулась от перекрестка проспекта Независимости и бульвара Мулявина до перекрестка проспекта с улицей Козлова.

Вдоль очереди начали ходить сотрудники милиции в форме и через мегафон предупреждать собравшихся: «Уважаемые граждане, в месте вашего сбора осуществляется сбор подписей в соответствии с законодательством. Иные массовые мероприятия Мингорисполкомом не разрешены».

Одна из участников избирательной кампании Ольга Ковалькова возмутилась поведением сотрудников милиции и стала доказывать им, что пикет легальный и закон в данном случае нарушают как раз сотрудники милиции.

Акция организована в рамках сбора подписей за выдвижение кандидатами в президенты сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича.

Сбор подписей завершается 19 июня. Выборы назначены 9 августа.