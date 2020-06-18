В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой — она в крайне тяжелом состоянии
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Врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая чуть не утонула в Червенском районе.
Как сообщили в Следственном комитете, несчастный случай произошел во дворе одного из частных домов.
«Мама на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному телефону и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой», — отметили в СК.
Девочка после проведения реанимационных мероприятий была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.