В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой — она в крайне тяжелом состоянии

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Врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая чуть не утонула в Червенском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, несчастный случай произошел во дворе одного из частных домов.

«Мама на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному телефону и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой», — отметили в СК.

Девочка после проведения реанимационных мероприятий была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
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Тэги: пострадал ребенок Город: Червень

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