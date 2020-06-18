Посол Италии после встречи в МИД: нам предоставили информацию о сегодняшних событиях

Встреча европейских дипломатов с министром иностранных дел Беларуси Владимиров Макеем и председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем 18 июня длилась около полутора часов.

Журналистов негосударственных СМИ на нее не пустили, тогда как журналисты государственных медиа там присутствовали, сообщает БелаПАН .

О том, что дипломаты вызваны в МИД, стало известно сегодня днем. На встречу приехали около десятка представителей посольств, в то числе дипломаты США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши, Италии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Все они отказались комментировать журналистам итоги встречи. Лишь посол Италии Марио Бальди сказал: «Предоставили общую информацию о произошедших сегодня событиях. Это было очень интересно. Это время, чтобы быть открытым. Мы это очень ценим».

На вопрос, верит ли он обвинениям, выдвинутым претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико, Бальди ответил: «Каждый делает свои выводы».

Посол Италии Марио Бальди

Глава диппредставительства США Дженифер Мур

Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель

Журналисты также пытались получить комментарий у главы КГК, но Тертель посоветовал им обращаться в пресс-службу комитета. На возражение о том, что пресс-служба КГК недоступна для контактов, он повторил свою рекомендацию.

Вышедший последним Владимир Макей также отказался от комментариев, заявив, что «это вопросы не к МИДу».

Фото Сергея Сацюка