Головченко рассказал, как должно работать Восточное партнерство

Инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» «должна ориентироваться на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан», заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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18 июня в Минске по итогам встречи глав государств и правительств стран — участниц инициативы премьер заметил, что основное внимание на саммите было уделено преодолению последствий пандемии коронавируса.

Он выразил признательность Европейскому союзу за поддержку усилий Беларуси в борьбе с COVID-19.

«Мы разделяем ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов Восточного партнерства. Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны — участницы Восточного партнерства должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать советы, которые могут быть навязаны», — цитирует премьер-министра пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Глава белорусского правительства отметил, что «индивидуальный подход к сотрудничеству не должен приводить к так называемому многоскоростному Восточному партнерству».

Белорусская сторона, по словам Головченко, приоритетными направлениями считает сотрудничество в развитии инфраструктуры, расширении трансъевропейской транспортной сети и устранении «узких мест» на границе с ЕС, в диверсификации маршрутов доставки энергоносителей.

«Важно продвигать, на наш взгляд, использование возобновляемой энергетики и тех технологий, которые подразумевают низкий уровень выбросов в атмосферу, такие как, например, электротранспорт. В этом контексте скорый запуск Белорусской атомной электростанции позволит нарастить использование чистой электроэнергии и придаст мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике, что, в свою очередь, приведет к достижению целей Парижского соглашения по климату», — считает премьер-министр.