В Могилеве девочка выпила растворитель

Очередная неприятность с детьми произошла в Беларуси.

По информации Следственного комитета, 17 июня в Могилеве восьмилетняя девочка дома выпила растворитель, который хранился на кухне в бутылке из-под питьевой воды.

«Ребенок на время остался без присмотра — сестру девочки укусила собака, и все взрослые были заняты оказанием помощи другому ребенку», — сообщили в СК.

В настоящее время, по данным следователей, жизни школьницы ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка серьезно пострадала в Червенском районе.