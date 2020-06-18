В Могилеве девочка выпила растворитель

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Очередная неприятность с детьми произошла в Беларуси.

По информации Следственного комитета, 17 июня в Могилеве восьмилетняя девочка дома выпила растворитель, который хранился на кухне в бутылке из-под питьевой воды.

«Ребенок на время остался без присмотра — сестру девочки укусила собака, и все взрослые были заняты оказанием помощи другому ребенку», — сообщили в СК.

В настоящее время, по данным следователей, жизни школьницы ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка серьезно пострадала в Червенском районе.
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Тэги: растворитель пострадал ребенок Город: Могилев

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