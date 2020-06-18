В Могилеве девочка выпила растворитель
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Очередная неприятность с детьми произошла в Беларуси.
По информации Следственного комитета, 17 июня в Могилеве восьмилетняя девочка дома выпила растворитель, который хранился на кухне в бутылке из-под питьевой воды.
«Ребенок на время остался без присмотра — сестру девочки укусила собака, и все взрослые были заняты оказанием помощи другому ребенку», — сообщили в СК.
В настоящее время, по данным следователей, жизни школьницы ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что годовалая девочка серьезно пострадала в Червенском районе.