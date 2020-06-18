Штаб претендента: адвокатов не допустили к Виктору и Эдуарду Бабарико

По состоянию на 19 часов 18 июня адвокатов так и не допустили к задержанным утром Виктору и Эдуарду Бабарико.

Фото со страницы Эдуарда Бабарико в соцсети

«Юристы подали жалобу на противоправные действия в прокуратуру. Ни адвокаты, ни штаб на данный момент не располагает информацией о местонахождении Виктора и Эдуарда. В домах семьи Бабарико идут обыски», — сообщил штаб претендента на президентский пост.

Штаб отмечает, что собрано рекордное количество подписей за альтернативного выдвиженца — 426 тысяч.

«Сегодня мы планировали подать оставшуюся часть в избирательные комиссии. Нам помешали это сделать, так как подать подписи в некоторые комиссии имели право только Виктор Бабарико и Эдуард Бабарико как руководитель штаба. Но главное, что мы уже подали необходимое для регистрации кандидатом в президенты количество подписей. Штаб продолжает работать в обычном режиме», — подчеркивается в релизе.

По мнению штаба, «то, что сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам».

18 июня на пресс-конференции для узкого круга журналистов председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».