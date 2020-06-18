К обозревателю «Белсата» пришли силовики в штатском
Представители силовых органов работают в квартире спортивного обозревателю «Белсата» Александра Путило.
Как сообщил его сын Степан Светлов (блогер NEXTA), причиной является «проверка по делу об «оскорблении сотрудника милиции».
Отмечается, что Александра сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения», пишет
Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.
Нам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал, что «люди в штатском проводят проверку по дому». По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.