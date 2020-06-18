К обозревателю «Белсата» пришли силовики в штатском

Представители силовых органов работают в квартире спортивного обозревателю «Белсата» Александра Путило.

Фото со страницы Александра Путило в соцсети

Как сообщил его сын Степан Светлов (блогер NEXTA), причиной является «проверка по делу об «оскорблении сотрудника милиции».

Отмечается, что Александра сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения», пишет belsat.eu .

Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.

Нам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал, что «люди в штатском проводят проверку по дому». По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.