К обозревателю «Белсата» пришли силовики в штатском

/ Общество
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Представители силовых органов работают в квартире спортивного обозревателю «Белсата» Александра Путило.

Фото со страницы Александра Путило в соцсети

Как сообщил его сын Степан Светлов (блогер NEXTA), причиной является «проверка по делу об «оскорблении сотрудника милиции».

Отмечается, что Александра сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения», пишет belsat.eu.

Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.

Нам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал, что «люди в штатском проводят проверку по дому». По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.
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Тэги: Белсат Персона: Александр Путило Степан Светлов

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