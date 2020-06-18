Глава Еврокомиссии: белорусы хотят, чтобы выборы были демократическими

«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото из твиттера Урсулы фон дер Ляйен

18 июня на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства она подчеркнула, что «уважение фундаментальных прав и свобод чрезвычайно важно»: «Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими».

Глава Еврокомиссии также призвала освободить всех политических активистов, задержанных без достаточных оснований.