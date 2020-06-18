Глава Еврокомиссии: белорусы хотят, чтобы выборы были демократическими
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«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
18 июня на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства она подчеркнула, что «уважение фундаментальных прав и свобод чрезвычайно важно»: «Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими».
Глава Еврокомиссии также призвала освободить всех политических активистов, задержанных без достаточных оснований.