Глава Еврокомиссии: белорусы хотят, чтобы выборы были демократическими

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«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото из твиттера Урсулы фон дер Ляйен

18 июня на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства она подчеркнула, что «уважение фундаментальных прав и свобод чрезвычайно важно»: «Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими».

Глава Еврокомиссии также призвала освободить всех политических активистов, задержанных без достаточных оснований.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-ЕС Персона: Урсула фон дер Ляйен

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