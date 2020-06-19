За освобождение Бабарико за ночь собрано 27 тысяч подписей

Новый сбор подписей проходит за экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. На этот раз люди собирают подписи за его освобождение.

Подписанты петиции требуют «освободить из-под стражи» претендента в кандидаты в президенты и «прекратить преследования» как в отношении экс-банкира, так и членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его.

По мнению подписантов, задержание Виктора Бабарико является свидетельством грубого нарушения прав претендента, а также граждан страны, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года.

«Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси», — сказано в петиции.

По данным на 06:50 уже собрано почти 27 тысяч подписей.

18 июня на пресс-конференции для узкого круга журналистов председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

Правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН с обращением, в котором говорится, что «в совокупности с заявлениями в государственных СМИ и высказываниями действующего президента в адрес Виктора Бабарико, которые очевидно нарушают презумпцию невиновности, мы рассматриваем сегодняшние действия правоохранительных органов Беларуси как продолжение незаконного, политически мотивированного давления на одного из претендентов на должность президента, которое используется с целью принудить его отказаться от своего решения участвовать в выборах, а также наказать его за выражение своего мнения о происходящих в стране событиях».

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