Жара продолжается

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Очень жаркая погода продолжит оставаться на территории Беларуси. В пятницу столбик термометра повысится до +32°C.

По прогнозам Белгидромета, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
  • Витебск +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
  • Могилев +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +28..+30°C (вероятность осадков 60-70%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

  • Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
  • Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
  • При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
  • В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
  • Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.
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Тэги: погода жара

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