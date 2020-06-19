У Александра Путило изъяты ноутбук и мобильный телефон

У спортивного обозревателя вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Александра Путило по итогам осмотра квартиры сотрудниками силовых структур изъяты ноутбук и мобильный телефон, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Фота: Belsat.eu

18 июня журналист, ранее работавший в Белтелерадиокомпании, был вызван в милицию Жодино. За пять дней до этого, 13 июня, милиция не пустила Путило на матч футбольного чемпионата «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), мотивировав это отсутствием у него аккредитации при Министерстве иностранных дел. При этом у журналиста была аккредитация, выданная Белорусской федерацией футбола. Путило резко высказался об инциденте в соцсетях.

16 июня БФФ сообщила об аннулировании аккредитации «Белсату», сославшись на закон о СМИ. На следующий день популярный спортивный портал by.tribuna.com предложил каналу помощь в подготовке материалов о белорусском футболе.

Александр Путило — отец блогера Степана Светлова, известного под именем Nexta.