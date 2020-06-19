У Александра Путило изъяты ноутбук и мобильный телефон

/ Общество
Просмотров: 833

У спортивного обозревателя вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Александра Путило по итогам осмотра квартиры сотрудниками силовых структур изъяты ноутбук и мобильный телефон, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Фота: Belsat.eu

18 июня журналист, ранее работавший в Белтелерадиокомпании, был вызван в милицию Жодино. За пять дней до этого, 13 июня, милиция не пустила Путило на матч футбольного чемпионата «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест), мотивировав это отсутствием у него аккредитации при Министерстве иностранных дел. При этом у журналиста была аккредитация, выданная Белорусской федерацией футбола. Путило резко высказался об инциденте в соцсетях.

16 июня БФФ сообщила об аннулировании аккредитации «Белсату», сославшись на закон о СМИ. На следующий день популярный спортивный портал by.tribuna.com предложил каналу помощь в подготовке материалов о белорусском футболе.

Александр Путило — отец блогера Степана Светлова, известного под именем Nexta.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белсат Персона: Александр Путило

Другие материалы на эту тему:

Обыск в «Белсате». Дверь хотели пилить болгаркой, вынесли всю технику

Обыск в «Белсате». Дверь хотели пилить болгаркой, вынесли всю технику

Виталий Рымашевский. ПОЗИЦИЯ. Остановить травлю «Белсата»

Виталий Рымашевский. ПОЗИЦИЯ. Остановить травлю «Белсата»

«Белсат» перестал быть каналом только для белорусской оппозиции

«Белсат» перестал быть каналом только для белорусской оппозиции

Отношением к «Белсату» польское правительство развязало руки белорусским властям

Отношением к «Белсату» польское правительство развязало руки белорусским властям