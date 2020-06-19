Кто получил деньги на выборы

За последнюю неделю средства поступили в избирательные фонды только двух претендентов на пост президента.

Согласно данным, опубликованных Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов, за неделю (11-17 июня) в фонд Светланы Тихановской перечислено 1.665 рублей (общая сумма достигла 2.365), Валерия Цепкало — 8.158,1 рубля (40.311,1).

Не изменились суммы, поступившие на счета:

Александра Таболича (40 рублей),

Андрея Дмитриева (57),

Сергея Черечня (2.600),

Анны Канопацкой (4.000),

Виктора Бабарико (155.083).

Общая сумма составила 204.456,1 рубля против 194.633 неделей ранее. 17 июня штаб Бабарико сообщил о блокировке по неизвестной причине избирательного счета.

Общие расходы составили 79.048,81 рубля (+4.381,95). Бабарико потратил 3.250,64 рубля за неделю и 45.336,66 всего, Цепкало — 775,31 за неделю, 27.810,57 всего, Тихановская — 356 за неделю и всего. Расходы Черечня остались в размере 2.501,58 рубля, Таболич и Дмитриев деньги не тратили.

Остальные шесть претендентов в кандидаты (Юрий Ганцевич, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Александр Лукашенко, Владимир Непомнящих), а также снявшиеся с выборов (Олег Гайдукевич и Наталья Кисель) расчетные счета не открывали.

Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты было утверждено на заседании ЦИК 8 мая. Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей на сегодня).

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в "Беларусбанке". Фонд является целевым, его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

Президентские выборы пройдут 9 августа.