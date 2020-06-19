Число жертв COVID-19 превысило 450 тысяч

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Число жертв коронавирусной инфекции, которая вызывает заболевание COVID-19, продолжает расти.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 19 июня, количество заразившихся составило 8 464 739. Больше всего заболевших зарегистрировано в следующих странах:

  • США — 2 191 052;
  • Бразилия — 978 142;
  • Россия — 560 321;
  • Индия — 380 532;
  • Великобритания — 301 935.

За все время пандемии скончалось от COVID-19 453 289 человек. «Лидерами» здесь являются:

  • США — 118 420;
  • Бразилия — 47 748;
  • Великобритания — 42 373;
  • Италия — 34 514;
  • Франция — 29 606.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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