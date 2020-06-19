Число жертв COVID-19 превысило 450 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции, которая вызывает заболевание COVID-19, продолжает расти.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 19 июня, количество заразившихся составило 8 464 739. Больше всего заболевших зарегистрировано в следующих странах:

США — 2 191 052;

Бразилия — 978 142;

Россия — 560 321;

Индия — 380 532;

Великобритания — 301 935.

За все время пандемии скончалось от COVID-19 453 289 человек. «Лидерами» здесь являются: