Число жертв COVID-19 превысило 450 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции, которая вызывает заболевание COVID-19, продолжает расти.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 19 июня, количество заразившихся составило 8 464 739. Больше всего заболевших зарегистрировано в следующих странах:
- США — 2 191 052;
- Бразилия — 978 142;
- Россия — 560 321;
- Индия — 380 532;
- Великобритания — 301 935.
За все время пандемии скончалось от COVID-19 453 289 человек. «Лидерами» здесь являются:
- США — 118 420;
- Бразилия — 47 748;
- Великобритания — 42 373;
- Италия — 34 514;
- Франция — 29 606.