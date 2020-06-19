В Витебске побит довоенный температурный рекорд

Третий день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла.

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18 июня перекрыто 16 локальных максимумов: на всех 11 станциях в Витебской области, на четырех — в Могилевской и на одной — в Минской, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Витебске побит рекорд дня 81-летней давности: 31 градус против 30,7.

В Могилеве обновлен экстремум, державшийся с 1991 года, — 31,4 против 30,4 градуса.

Теплее всего минувшим днем было в Кличеве — 31,6 градуса выше нуля (прежний локальный рекорд — 30,1 также в 1991 году) при абсолютном максимуме дня для всей территории страны 34,5 (в Лельчицах 29 лет назад).

Из 16 перекрытых рекордов 12 относятся к 1991 году, два — к 2018-му, по одному — к 1939-му и 2016-му.

Накануне новые температурные рекорды были зафиксированы в Минске (29,7 градуса) и еще на 20 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Всего с начала июня перекрыто 99 максимумов (8—12, 16—18 июня). До конца недели, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в пятницу столбик термометра поднимется до 32 градусов.