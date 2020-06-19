Захаров темнит: не исключено, что COVID-19 заболели игроки хоккейной сборной
Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров «нагнал тумана».
Рассказывая в интервью
По словам Захарова, возникла нештатная ситуация медицинского характера: «На второй хотели подтянуть ОФП. Но есть определенные вопросы, которые я пока не могу озвучить, что-то с медициной связано. Через день-два будет информация. Второй недели сбора, скорее всего, не будет. Со здоровьем хоккеистов возникают вопросы. Выявились на данном этапе».
О чем именно идет речь главком не уточнил. Поэтому можно делать любые добавки, в том числе и о попадании в национальную команду коронавируса нового типа.
Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у игрока сборной Александра Лукашенко (к счастью, все обошлось), а также у футболистов ряда белорусских клубов.