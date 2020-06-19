Захаров темнит: не исключено, что COVID-19 заболели игроки хоккейной сборной

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Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров «нагнал тумана».

Фото hockey.by

Рассказывая в интервью hockey.by о летнем лагере, наставник отметил, что изначально планировалось провести двухнедельный сбор, однако придется остановиться лишь на одной семидневке.

По словам Захарова, возникла нештатная ситуация медицинского характера: «На второй хотели подтянуть ОФП. Но есть определенные вопросы, которые я пока не могу озвучить, что-то с медициной связано. Через день-два будет информация. Второй недели сбора, скорее всего, не будет. Со здоровьем хоккеистов возникают вопросы. Выявились на данном этапе».

О чем именно идет речь главком не уточнил. Поэтому можно делать любые добавки, в том числе и о попадании в национальную команду коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у игрока сборной Александра Лукашенко (к счастью, все обошлось), а также у футболистов ряда белорусских клубов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: хоккей-сборная коронавирус COVID-19 Персона: Михаил Захаров

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