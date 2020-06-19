Дело Тихановского: «не исключено, что кто-нибудь признается в подготовке госпереворота»

Если «дело Тихановского» дойдет до суда, то там можно будет увидеть много интересного.

Таким мнением с DW поделился белорусский правозащитник Валентин Стефанович.

Он отметил, что давление на оппонентов режима — это «наша национальная традиция».

«Каждый раз во время выборов кто-либо из тех, кто в них участвовал, садится в тюрьму, за исключением, может быть, 2015-го года», — напомнил Стефанович.

Однако, заметил правозащитник, в этот раз маховик репрессивной машины был запущен с самого старта кампании.

«Конца репрессиям не видно. И мы опасаемся, что ситуация будет осложняться», — высказал озабоченность эксперт.

По его словам, если «дело Тихановского» дойдет до суда, «мы увидим там много чего интересного».

«Не исключаю, что кто-то признается, что был организован государственный переворот. Когда люди находятся в тюрьме, там может быть все что угодно. Тем более, что под предлогом борьбы с пандемией адвокатов к задержанным не допускают», — резюмировал Стефанович.

Правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН с обращением, в котором говорится, что «в совокупности с заявлениями в государственных СМИ и высказываниями действующего президента в адрес Виктора Бабарико, которые очевидно нарушают презумпцию невиновности, мы рассматриваем сегодняшние действия правоохранительных органов Беларуси как продолжение незаконного, политически мотивированного давления на одного из претендентов на должность президента, которое используется с целью принудить его отказаться от своего решения участвовать в выборах, а также наказать его за выражение своего мнения о происходящих в стране событиях».