Умер Сергей Хрущев, сын свергнутого лидера СССР

В США в возрасте 84 лет скончался сын бывшего советского лидера, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев.

Хрущев-младший родился в 1935-м. В 1958-м он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя «Протон» и пилотируемых космических аппаратов.

За работы в этом направлении был награжден звездой героя Социалистического труда и орденом Ленина, а также стал лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР.