Умер Сергей Хрущев, сын свергнутого лидера СССР

/ Мир
Просмотров: 210

В США в возрасте 84 лет скончался сын бывшего советского лидера, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев.

Хрущев-младший родился в 1935-м. В 1958-м он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя «Протон» и пилотируемых космических аппаратов.

За работы в этом направлении был награжден звездой героя Социалистического труда и орденом Ленина, а также стал лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР.

В начале 90-х перебрался на постоянное местожительства в США, где преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете, пишет «ГА».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США Персона: Сергей Хрущев Никита Хрущев

Другие материалы на эту тему:

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента