Умер Сергей Хрущев, сын свергнутого лидера СССР
В США в возрасте 84 лет скончался сын бывшего советского лидера, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев.
Хрущев-младший родился в 1935-м. В 1958-м он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя «Протон» и пилотируемых космических аппаратов.
За работы в этом направлении был награжден звездой героя Социалистического труда и орденом Ленина, а также стал лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР.
В начале 90-х перебрался на постоянное местожительства в США, где преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете, пишет