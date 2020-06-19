Команда Бабарико: собрано почти 435 тысяч подписей

За выдвижение бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты собрано 434.985 тысяч подписей избирателей, сообщает сайт экс-банкира.

Это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси.

19 июня — последний день сдачи подписей во все избирательные комиссии. «На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283.000. Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты! Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать из-за вчерашних событий», — подчеркнули в штабе Бабарико.

Как поясняют в команде претендента, подать подписи в некоторые комиссии имели право только Виктор Бабарико и его сын Эдуард как руководитель штаба. Однако утром 18 июня они были задержаны и доставлены в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

18 июня на пресс-конференции для узкого круга журналистов председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

Правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН с обращением, в котором говорится, что «в совокупности с заявлениями в государственных СМИ и высказываниями действующего президента в адрес Виктора Бабарико, которые очевидно нарушают презумпцию невиновности, мы рассматриваем сегодняшние действия правоохранительных органов Беларуси как продолжение незаконного, политически мотивированного давления на одного из претендентов на должность президента, которое используется с целью принудить его отказаться от своего решения участвовать в выборах, а также наказать его за выражение своего мнения о происходящих в стране событиях».

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