Адвокат: Виктор Бабарико находится в КГБ

Претендующий на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сейчас находится в Комитете госбезопасности, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

На вопрос, удалось ли ему уже встретиться со своим клиентом, адвокат ответил: «Я надеюсь, что это сегодня состоится, и, может быть, в ближайшее время».

Лаевский сообщил, что интересы Эдуарда Бабарико, сына и руководителя инициативной группы экс-банкира, представляет не он, фамилию его защитника он пока не стал раскрывать. «В самое ближайшее время я эту информацию смогу вам сообщить, но по определенным соображениям в данную минуту не скажу», — сказал он.

Утром 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, в доме семьи Бабарико, а также квартире Эдуарда и его девушки прошли обыски. Позднее стало известно, что оба Бабарико находятся в СИЗО КГБ. На протяжении всего дня адвокаты не могли встретиться со своими клиентами.

18 июня на пресс-конференции для узкого круга журналистов председатель КГК Иван Тертель заявил, что экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», который Виктор Бабарико возглавлял около 20 лет и покинул в связи с участием в президентской кампании, а также ряде других компаний прошли обыски.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат». — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер».

За ночь петицию за освобождение экс-банкира подписали десятки тысяч людей (на данный момент уже более 80 тысяч).