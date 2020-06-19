Музыкант Александр Таболич снялся с выборов

Лидер музыкальной группы Znich, тату-мастер Александр Таболич прекращает участие в выборах президента Беларуси. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

Таболич поблагодарил за работу свою команду, а также всех людей, кто поставил подпись в его поддержку. Он сообщил, что ему не удалось собрать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей избирателей. «Но, если по-честному, достаточное количество собрали всего несколько кандидатов, остальным помогают их кураторы, чтобы иметь для властей спойлеров. Все мы их знаем», — отметил музыкант.

В этой президентской кампании, подчеркнул Таболич, он выступал «за Беларусь, привлекал внимание к национальной культуре, возрождению» и намерен делать это и впредь.

«К сожалению, не все кандидаты в президенты имели ясную позицию по вопросам независимости, суверенитета и национальной идеи, — констатировал он. — Пытаясь понравиться со всех сторон, многие забывают, что Беларусь — это не фирма, а ее независимость и суверенитет не могут быть предметом торга и ставиться под угрозу».

Таболич убежден, что нельзя построить будущее, «не опираясь на многовековую историю, национальный фундамент». Он считает, что история, национальные ценности и независимость должны объединить белорусов.

«Но то, с чем мы сталкиваемся в последнее время, ни в коем случае не объединяет нас и не создает достойных условий для жизни и творчества, — отметил музыкант. — В условиях, когда работа избирательных штабов кандидатов резко ограничена, начаты уголовные дела против Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, больше 40 их соратников задержаны, когда возбуждено несколько сотен административных дел за разрешенные пикеты по сбору подписей за кандидатов и десятки дел против журналистов, которые освещали эти события, нельзя рассчитывать на проведение равных и справедливых выборов».

«Я призываю всех кандидатов сесть за стол переговоров, чтобы спокойно и мудро обсудить проблемы, которые назрели в обществе, и прийти к адекватным решениям во благо Отечества и народа нашей страны. Выборы должны быть без давления, репрессий, преследования — с равными условиями для всех кандидатов», — подчеркнул он.

Таболич заявил, что «снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Беларуси» и, возможно, поддержит того кандидата, у которого будет близкая ему позиция «по сохранению и защите независимости Беларуси, сбережению традиций и национальных ценностей».

Ранее от участия в выборах отказались председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и член ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель.

Незадолго до этого решения Александр Таболич принял участие в политических дебатах Naviny.by: