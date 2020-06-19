«Угроза нацбезопасности»: Генпрокуратура поручила КГБ расследовать «дело Белгазпромбанка»

Действия фигурантов «дела Белгазпромбанка» представляли реальную угрозу национальной безопасности страны.

«С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, — сказал в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» генеральный прокурор Александр Конюк. — Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Республики Беларусь».

Ведущий новостей сообщил, что Генпрокуратура «квалифицировала действия подозреваемых, проходящих по делу «Белгазпромбанка», как соверешенное в составе преступной организации в связи с чем возбуждено соответствующее уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 Уголовного кодекса» (создание преступной организации либо участие в ней).

«Оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществляться Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, — сообщил ведущий. — Ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико накануне прокомментировал председатель КГК. Иван Тертель перечислил детали дела и продемонстрировал документы, которые подтверждают противоправную деятельность «Белгазпромбанка» и, в частности, Виктора Бабарико. Экс-руководитель финансового учреждения сейчас задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о создании офшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег, выявлены многочисленные факты получения представителями «Белгазпромбанка» взяток за выдачу кредитов».

Часть 2-я 285-й статьи УК предусматривает ответственность за «участие в преступной организации в любой иной форме» — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Часть 3-я включает ответственность за «деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.