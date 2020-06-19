«Маски сорваны не только кукол, но и кукловодов». Лукашенко заявил о срыве заговора

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Александр Лукашенко сегодня на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы заявил, что никому не позволит сломать страну.

Фото пресс-службы президента

По его словам, сегодня «фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока».

«Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — цитирует пресс-служба президента его слова.

Глава государства подчеркнул, что никому не позволит сломать страну. «Я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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