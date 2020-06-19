«Маски сорваны не только кукол, но и кукловодов». Лукашенко заявил о срыве заговора
Александр Лукашенко сегодня на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы заявил, что никому не позволит сломать страну.
По его словам, сегодня «фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока».
«Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — цитирует пресс-служба президента его слова.
Глава государства подчеркнул, что никому не позволит сломать страну. «Я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.