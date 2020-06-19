Лукашенко о частниках: разберемся железобетонно — видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом

/ Экономика
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Александр Лукашенко заявил, что благодаря ему на многих частных предприятиях работникам выплатили зарплату.

Фото пресс-службы президента

«Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы, — цитирует президента его пресс-служба. — Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия».

По его словам, частники нашли деньги на собственный отдых на курортах (Канары, Гоа, Таиланд), а «своим рабочим заплатить зарплату не могут».

«Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми», — заявил глава государства на сегодняшнем совещании.

Впрочем, отметил он, есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение, а поэтому им надо помочь.
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Тэги: коронакризис невыплата зарплат Персона: Александр Лукашенко

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