Лукашенко о частниках: разберемся железобетонно — видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом

Александр Лукашенко заявил, что благодаря ему на многих частных предприятиях работникам выплатили зарплату.

Фото пресс-службы президента

«Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы, — цитирует президента его пресс-служба. — Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия».

По его словам, частники нашли деньги на собственный отдых на курортах (Канары, Гоа, Таиланд), а «своим рабочим заплатить зарплату не могут».

«Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми», — заявил глава государства на сегодняшнем совещании.

Впрочем, отметил он, есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение, а поэтому им надо помочь.