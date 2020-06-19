Лукашенко: не надо из ворюг и прочих мошенников, которые сидят в «Белгазпромбанке», делать героев

Во время совещания по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко предупредил родителей подростков.

Фото пресс-службы президента

«Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет, — приводит слова главы государства его пресс-служба. — Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб».

Лукашенко заметил, что сегодня дети живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что «все это упадет им с неба».

Президент признал, что «это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают».

«В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть», — заявил Лукашенко.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в "Белгазпромбанке", делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — резюмировал он.

Что еще говорил Лукашенко сегодня на совещании: