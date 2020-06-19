Лукашенко: не надо из ворюг и прочих мошенников, которые сидят в «Белгазпромбанке», делать героев
Во время совещания по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко предупредил родителей подростков.
«Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет, — приводит слова главы государства его пресс-служба. — Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб».
Лукашенко заметил, что сегодня дети живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что «все это упадет им с неба».
Президент признал, что «это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают».
«В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть», — заявил Лукашенко.
«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в "Белгазпромбанке", делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — резюмировал он.
Что еще говорил Лукашенко сегодня на совещании:
- «Маски сорваны не только с кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси»
- «Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся»
- «Под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы»
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