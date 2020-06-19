В Любанском районе мужчина отомстил своей бывшей — повесил двух ее собак

Уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339-1 УК) возбуждено в отношении 34-летнего жителя агрогородка Речень Любанского района.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина жестко убил двух собак. Их повешенные тела обнаружил участковый милиционер.

Как установило следствие, мотивом убийства животных стала ревность. Собаки принадлежали бывшей сожительнице мужчины, которая решила уехать от него, а собак оставила на время.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.