В Любанском районе мужчина отомстил своей бывшей — повесил двух ее собак

/ Происшествия
Просмотров: 172

Уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339-1 УК) возбуждено в отношении 34-летнего жителя агрогородка Речень Любанского района.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина жестко убил двух собак. Их повешенные тела обнаружил участковый милиционер.

Как установило следствие, мотивом убийства животных стала ревность. Собаки принадлежали бывшей сожительнице мужчины, которая решила уехать от него, а собак оставила на время.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жестокое обращение с животными гибель животных Город: Любань

Другие материалы на эту тему:

Когда белорусы перестанут убивать котов и собак?

Когда белорусы перестанут убивать котов и собак?

В Витебске судят женщину, выбросившую собаку с восьмого этажа

В Витебске судят женщину, выбросившую собаку с восьмого этажа

«Мне этот котенок теперь снится». За что минчанин убил беззащитное животное?

«Мне этот котенок теперь снится». За что минчанин убил беззащитное животное?

В Сухарево пьяная компания выбросила собаку с пятого этажа

В Сухарево пьяная компания выбросила собаку с пятого этажа