Юрий Губаревич получил 15 суток ареста

Суд Первомайского района Минска 19 июня вынес решение об административном аресте претендента в президенты, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича на 15 суток.

Губаревич был вызван в суд как лицо, в отношении которого ведется процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в акции на столичном Комаровском рынке 7 июня.

Согласно материалам дела, которые зачитала судья Анастасия Левковская, Губаревич участвовал в митинге, не связанном с избирательной кампанией, во время которого были озвучены лозунги: «Сыходзь!», «Свободу Тихановскому!», «Стоп, таракан!».

Эту информацию подтвердили свидетели — сотрудники ОМОНа. По словам одного из них, Ахрамовича, у Губаревича был микрофон и он выкрикивал лозунги: «Свободу Тихановскому!», «Стоп, таракан!», «Жыве Беларусь!». «Пикет был санкционированный, потом перерос (в несанкционированную акцию. — БелаПАН)», — пояснил сотрудник ОМОНа.

В свою очередь Губаревич вину не признал. Он заявил, что до сегодняшнего дня законодательством разрешено собирать подписи в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты и он «обратился к людям, объяснил важность проведения демократических выборов, призвал подойти и поставить подпись».

Губаревич не остался на вынесение решения суда в знак протеста, что вызвало замешательство у сотрудников милиции, которые сидели в зале, и сотрудников суда.

«Арест на 15 суток — это правовой беспредел, у властей нет даже терпения дождаться завершения кампании по сбору подписей. Свое слово должно сказать общество, если скажет, что такая власть должна уйти, так и произойдет», — прокомментировал решение суда Юрий Губаревич.

Претендент в президенты не исключает, что решение суда — это месть за акцию солидарности, которая прошла 18 июня.

На данный момент Губаревич находится на свободе.