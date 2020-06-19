Лукашенко предупреждает: не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования

Александр Лукашенко наблюдает попытки раскачивания ситуации в стране. Об этом он заявил 19 июня на совещании, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, “карусели”, которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

«Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. Мы это всё видим и понимаем, что происходит», — заявил Лукашенко.

«Здесь неконструктивную позицию заняли представители отдельных средств массовой информации. На кону — не даже стабильная, чистенькая и уютная Беларусь, а на кону — независимость страны. Не надо меня ставить перед выбором. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси», — отметил Лукашенко.

Он отметил, что людей в этой ситуации определенные политические силы просто пытаются использовать. «Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что сегодня «вопрос стоит шире и глубже — сохранение как минимум государственности и независимости Беларуси». «Этой независимости и государственности, которая свалилась нам на голову без боя и крови, как это было у других. И сегодня главная проблема даже не в этих “каруселях”, сигналах и тех, кто там в цепочку пытается выстраиваться, что-то демонстрируя. Главное — не в этом. Главное — в экономике», — считает он.