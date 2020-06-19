Видеофакт. Две фуры прорвались в Россию с прострелянными колесами

Утром 12 июня наряд ГАИ обратил внимание на колонну фур: Volvo, Scania и Iveco направлялись в сторону России. Милиционеры решили проверить содержимое полуприцепов и направились за грузовиками.

После продолжительного преследования и неоднократных требований об остановке водители двух машин затормозили. Еще одна фура продолжила движение и в итоге скрылась.

За рулем транспортных средств находились 29-летний и 43-летний жители Минской области. Полуприцепы были опечатаны, а документы на груз отсутствовали. При этом мужчины не поясняли, что находится в полуприцепах.

Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он указал водителям двигаться в сторону России. Для пресечения незаконных действий и задержания шоферов милиционеры стали перед фурами и потребовали у мужчин покинуть кабины. Однако те начали ехать на инспекторов, создавая угрозу их жизни и здоровью.

Сначала сотрудники ГАИ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили в грузовиках колеса. Несмотря на это, автомобили пересекли границу и скрылись в Смоленской области. В последующем большегрузы были найдены с помощью правоохранительных органов России. Сейчас выясняется, что в них перевозилось.