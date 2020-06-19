Лукашенко: МВФ требует от нас карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость?

Международный валютный фонд требует от Беларуси ввести карантин, но мы ни под кого плясать не будем, заявил Александр Лукашенко на совещании 19 июня по вопросам функционирования банковской системы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Опытом Беларуси в противостоянии коронавирусу, по словам главы государства, заинтересовался Всемирный банк.

«Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части.

«Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация», — заявил Лукашенко.