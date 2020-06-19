Лукашенко: МВФ требует от нас карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость?

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Международный валютный фонд требует от Беларуси ввести карантин, но мы ни под кого плясать не будем, заявил Александр Лукашенко на совещании 19 июня по вопросам функционирования банковской системы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Опытом Беларуси в противостоянии коронавирусу, по словам главы государства, заинтересовался Всемирный банк.

«Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части.


COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, белорусские власти ведут переговоры о привлечении внешнего финансирования в связи с пандемией на сумму до 3 млрд долларов: у ЕБРР — до 1 млрд долларов, у МВФ — 900 млн долларов, у Всемирного банка — 300 млн долларов, Европейского инвестиционного банка — 300 млн долларов, напоминает БелаПАН.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: кредит МВФ коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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