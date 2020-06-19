Акционеры «Белгазпромбанка» пока отказываются от взаимодействия с его временной администрацией

Российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» пока отказываются от взаимодействия с временной администрацией банка. Об этом БелаПАН сообщила руководитель временной администрации Надежда Ермакова.

«Акционеры отказываются от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано», — добавила она.

Ермакова обратила внимание на высокую квалификацию работников временной администрации. «Членами временной администрации являются профессиональные сотрудники банковской отрасли — "Беларусбанка", "Белагропромбанка"», — рассказала она.

По словам Ермаковой, основная задача временной администрации — «обеспечить устойчивое функционирование банка, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». «Передача полномочий от временной администрации правлению банка возможна при условии формирования правления банка, которое утверждается советом директоров ОАО "Белгазпромбанк"», — отметила она.

Ермакова подчеркнула, что финансовое положение «Белгазпромбанка» — «стабильное, активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям».

На вопрос БелаПАН, какой ущерб нанесен банку по уголовным делам, которые возбудил Комитет госконтроля, руководитель временной администрации ответила, что пока это неизвестно. «Ответ на вопрос будет понятен по завершении расследования», — сказала Ермакова.

В головном офисе «Белгазпромбанка» 11 июня прошел обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. «Газпром» и «Газпромбанк» назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными, ссылаясь на устав. 18 июня экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который руководил банком около 20 лет и покинул его в связи с участием в президентских выборах, был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности.