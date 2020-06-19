В Минске участникам легальных предвыборных пикетов на Комаровке массово дают сутки и штрафы

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В столичных судах 19 июня рассматривают административные дела в отношении участников воскресных пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты, которые проходили около Комаровского рынка.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, всего на сегодня назначено около 20 судебных процессов по ст. 23.34 КоАП о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Фактически же судят тех, кто был на разрешенных законодательством предвыборных пикетах.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, чье дело рассматривалось в суде Партизанского района столицы, оштрафован на 1080 рублей.

Судью Наталью Дедкову не убедили аргументы, что Борисов не видел протокол, не подписывал его, а место и время якобы совершенного правонарушения указаны неверно. Политик ходатайствовал о просмотре видеозаписи установленных в партийном офисе камер, чтобы доказать, что во время, указанное в протоколе, он находился там, но его прошение было отклонено.

По решению судьи суда Первомайского района Минска Анастасии Кулик активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков арестован на 15 суток за участие в пикетах 30 и 31 мая. Выступивший свидетелем сотрудник милиции, который участвовал в задержании Кулакова, заявил, что тот выкрикивал лозунги «Стоп таракан», «Позор» и «Свободу Тихановскому».

В суде Ленинского района Минска оштрафованы на 1350 рублей каждый супруга оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович и активист незарегистрированной «Народнай Грамады» Артем Бобок — за участие в пикетах 31 мая и 7 июня. Решение приняли судьи Татьяна Шотик и Алексей Кисляк соответственно.

Судья суда Октябрьского района Елена Живица постановила арестовать на 15 суток блогера Эдуарда Пальчиса и оштрафовала 83-летнего поэта Яна Гриба на 1080 рублей, обоих за участие в пикете 7 июня.

В том же суде Галина Жуковская и Виктор Ковальков оштрафованы на 1215 рублей каждый по решению судей Оксаны Неборской и Ольги Лавринович соответственно.

В суде Центрального района Минска сторонник Николая Статкевича Дмитрий Кудравец получил 10 суток ареста, а Сергей Наглис — штраф 945 рублей.

По решению судьи суда Московского района столицы Юлии Вараксы активисты «Молодежного блока» Алана Гебремариам и Михаил Воронцов оштрафованы на 1350 рублей каждый — за участие в пикете 7 июня.

В суде Советского района Минска Еву Сапрыгину наказали семью сутками ареста.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: судебный беспредел президентские выборы-2020 Персона: Марина Адамович Артем Бобок Игорь Борисов Юлия Варакса Михаил Воронцов Алана Гебремариам Ян Гриб Наталья Дедкова Елена Живица Галина Жуковская Алексей Кисляк Виктор Ковальков Дмитрий Кудравец Леонид Кулаков Анастасия Кулик Ольга Лавринович Сергей Наглис Оксана Неборская Эдуард Пальчис Ева Сапрыгина Татьяна Шотик Город: Минск

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