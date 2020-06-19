В Минске участникам легальных предвыборных пикетов на Комаровке массово дают сутки и штрафы

В столичных судах 19 июня рассматривают административные дела в отношении участников воскресных пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты, которые проходили около Комаровского рынка.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , всего на сегодня назначено около 20 судебных процессов по ст. 23.34 КоАП о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Фактически же судят тех, кто был на разрешенных законодательством предвыборных пикетах.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, чье дело рассматривалось в суде Партизанского района столицы, оштрафован на 1080 рублей.

Судью Наталью Дедкову не убедили аргументы, что Борисов не видел протокол, не подписывал его, а место и время якобы совершенного правонарушения указаны неверно. Политик ходатайствовал о просмотре видеозаписи установленных в партийном офисе камер, чтобы доказать, что во время, указанное в протоколе, он находился там, но его прошение было отклонено.

По решению судьи суда Первомайского района Минска Анастасии Кулик активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков арестован на 15 суток за участие в пикетах 30 и 31 мая. Выступивший свидетелем сотрудник милиции, который участвовал в задержании Кулакова, заявил, что тот выкрикивал лозунги «Стоп таракан», «Позор» и «Свободу Тихановскому».

В суде Ленинского района Минска оштрафованы на 1350 рублей каждый супруга оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович и активист незарегистрированной «Народнай Грамады» Артем Бобок — за участие в пикетах 31 мая и 7 июня. Решение приняли судьи Татьяна Шотик и Алексей Кисляк соответственно.

Судья суда Октябрьского района Елена Живица постановила арестовать на 15 суток блогера Эдуарда Пальчиса и оштрафовала 83-летнего поэта Яна Гриба на 1080 рублей, обоих за участие в пикете 7 июня.

В том же суде Галина Жуковская и Виктор Ковальков оштрафованы на 1215 рублей каждый по решению судей Оксаны Неборской и Ольги Лавринович соответственно.

В суде Центрального района Минска сторонник Николая Статкевича Дмитрий Кудравец получил 10 суток ареста, а Сергей Наглис — штраф 945 рублей.

По решению судьи суда Московского района столицы Юлии Вараксы активисты «Молодежного блока» Алана Гебремариам и Михаил Воронцов оштрафованы на 1350 рублей каждый — за участие в пикете 7 июня.

В суде Советского района Минска Еву Сапрыгину наказали семью сутками ареста.