Лукашенко наехал на коммерческие банки, потому что те отказали госпредприятиям в перекредитовании
В Беларуси в марте—мае предприятия не могли перекредитоваться в банках, и в связи с этим поступают соответствующие жалобы, заявил 19 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционирования банковской системы.
«Я не знаю, как там (в банках) обстоят дела, но вижу по этим буржуям в “Белгазпромбанке”. Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова, обращенные к главе Нацбанка Павлу Каллауру.
По словам Лукашенко, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов.
«Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур), публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года», — подчеркнул официальный лидер, сообщает