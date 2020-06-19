Лукашенко наехал на коммерческие банки, потому что те отказали госпредприятиям в перекредитовании

В Беларуси в марте—мае предприятия не могли перекредитоваться в банках, и в связи с этим поступают соответствующие жалобы, заявил 19 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционирования банковской системы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я не знаю, как там (в банках) обстоят дела, но вижу по этим буржуям в “Белгазпромбанке”. Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова, обращенные к главе Нацбанка Павлу Каллауру.

По словам Лукашенко, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов.