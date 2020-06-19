Лукашенко поручил Нацбанку до конца июня понизить ставку рефинансирования

Александр Лукашенко требует от Национального банка снизить ставку рефинансирования. Об этом официальный лидер заявил на совещании 19 июня.

«Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее», — подчеркнул Лукашенко.

«Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня», — цитирует президента его пресс-служба.

Предыдущий раз ставка рефинансирования была снижена 20 мая и сейчас составляет 8%.