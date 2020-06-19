Лукашенко поручил Нацбанку до конца июня понизить ставку рефинансирования

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Александр Лукашенко требует от Национального банка снизить ставку рефинансирования. Об этом официальный лидер заявил на совещании 19 июня.

«Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее», — подчеркнул Лукашенко.

«Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня», — цитирует президента его пресс-служба.

Предыдущий раз ставка рефинансирования была снижена 20 мая и сейчас составляет 8%.
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Тэги: ставка рефинансирования Персона: Александр Лукашенко

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