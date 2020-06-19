Телеграм-канал Тихановского призывает на выборы под символикой БРСМ

Неизвестные взломали телеграм-канал «Страна для жизни», принадлежащий автору одноименного ютьюб-канала популярному блогеру из Гомеля Сергею Тихановскому, который находится под арестом.

Некоторый контент был удален. Адрес телеграм-канала остался прежним, однако он переименован в «раЗАм!». Также изменено титульное изображение канала. Теперь на нем проиллюстрировано слово «раЗАм» и указана дата предстоящих выборов — 9 августа 2020 года. В середине слова несколько букв написаны верхним регистром и вписаны в клетку, символизируя отметку в бюллетене со словом «ЗА», раскрашенным в цвета государственного флага Беларуси.

Аналогичную иллюстрацию в рамках нынешней президентской кампании использует Белорусский республиканский союз молодежи. Это изображение есть на сайте прогосударственного объединения.

У телеграм-канала Тихановского было больше 50 тыс. подписчиков, сейчас их количество снижается.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Правозащитники объявили Тихановского и его соратников политзаключенными. В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».