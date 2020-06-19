В КГБ пытались передать подписные листы, подача которых требует личного присутствия Бабарико

Более 31 тысячи подписей в поддержку регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико пытались передать члены его команды в Комитет госбезопасности, в следственном изоляторе которого сейчас находятся сам Бабарико и его сын Эдуард, руководитель инициативной группы.

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В обращении инициативной группы Бабарико в КГБ отмечается, что в связи с тем, что их группа не имеет координаторов в отдельных районах Беларуси, сдать подписные листы имеет право либо лицо, выдвигаемое в качестве кандидата в президенты, либо руководитель инициативной группы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 Конституции, ст.ст. 3, 6, 7 60-61 Избирательного кодекса, инициативная группа просит обеспечить подачу подписных листов в указанные в обращении комиссии по выборам с присутствием Виктора и/или Эдуарда Бабарико «либо иным образом (в иное место) в порядке и способом, согласованным с Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для учета указанных подписей».

«Препятствование избирателям в праве на то, чтобы их подписи учитывались при проверке и учете подписей, в праве на выдвижение кандидата, предусмотренные ст. 60-61 ИК РБ, является грубым нарушением избирательного законодательства», — говорится в обращении.

Однако в Комитете госбезопасности отказались принимать подписные листы.