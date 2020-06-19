Претендующий на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

«Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке», — отметил адвокат.

«Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката», — сообщил Лаевский.

Никаких следственных действий до появления адвокатов с Бабарико не проводилось, сказал собеседник. «Поэтому отдельные информационные поводы по этому вопросу мне не понятны, — заявил он. — Принципиально Виктор Дмитриевич намерен отстаивать свою правоту».

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, в доме семьи Бабарико, а также в квартире Эдуарда и его девушки прошли обыски. Позднее стало известно, что отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ. На протяжении всего дня адвокаты не могли встретиться со своими клиентами.

Председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».