С выборов снялся четвертый потенциальный кандидат — Юрий Губаревич

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До этого суд Первомайского района осудил главу Движения «За Свободу» на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей на Комаровке 7 июня.

«Я заявляю о выходе с президентской избирательной кампании из-за того, что происходит», — сказал оппозиционный политик TUT.by.

Судили Губаревича по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пока он находится на свободе.

Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.

За время кампании с выборов снялись Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.

Юрий Губаревич и Александр Таболич, а также глава ОГП Николай Козлов принимали участие в одной из программ политических дебатов Naviny.by.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 белорусская оппозиция Персона: Юрий Губаревич Олег Гайдукевич Наталья Кисель Алесь Таболич

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