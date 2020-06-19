С выборов снялся четвертый потенциальный кандидат — Юрий Губаревич

До этого суд Первомайского района осудил главу Движения «За Свободу» на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей на Комаровке 7 июня.

«Я заявляю о выходе с президентской избирательной кампании из-за того, что происходит», — сказал оппозиционный политик TUT.by .

Судили Губаревича по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пока он находится на свободе.

Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.

За время кампании с выборов снялись Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.

Юрий Губаревич и Александр Таболич, а также глава ОГП Николай Козлов принимали участие в одной из программ политических дебатов Naviny.by.